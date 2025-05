Susto! Carro fica destruído após atingir vaca no anel viário de Três Lagoas

Motorista, que não teve a identificação revelada, passou por um susto na noite deste domingo (4), após se acidentar no trânsito quando colidiu com uma vaca, no anel viário de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Parte do veículo ficou destruído.

Segundo o site TL Notícias, a condutora seguia no sentido Antiga Mabel para o Shopping de Três Lagoas, quando o animal surgiu repentinamente na pista e ela não conseguiu evitar a colisão.

Contudo, ela manteve a direção do veículo e conseguiu estacionar o carro, um Chevrolet Ônix. A vaca, apesar do impacto, se levantou e foi em direção a pastagem, não sendo encontrada posteriormente. A suspeita é que ele pertença a um confinamento existente ao lado da rodovia.

A parte frontal do lado esquerdo do veículo ficou bastante destruída pela força do impacto. Apesar do impacto também, a condutora sofreu apenas uma lesão leve no joelho.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

