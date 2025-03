TamanduÃ¡ Ã© encontrado ferido dentro de residÃªncia em Aquidauana

Um morador do Bairro São Francisco, em Aquidauana - a 139 km de Campo Grande,se deparou com um tamanduá dentro do banheiro de sua residência no último domingo (2).

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi chamada para atender a ocorrência. De acordo com os relatos, o morador levantou de madrugada para utilizar o banheiro e encontrou o tamanduá no local.

O animal apresentava sinais de agressões. Ele estava assustado e foi resgatado pelos agentes da PMA.

O tamanduá foi levado para a base da PMA de Aquidauana, onde passou por exames veterinários para avaliar seu estado de saúde.

