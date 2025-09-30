Menu
Interior

TCE determina suspensão de licitação de quase R$ 1 milhão em Porto Murtinho

A continuidade da licitação poderia resultar em contratação antieconômica ou irregular, prejudicando os cofres públicos

30 setembro 2025 - 12h37Vinícius Santos
Iran Coelho das Neves - Iran Coelho das Neves -   ( Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou a suspensão imediata do Pregão Eletrônico nº 048/2025, da Prefeitura de Porto Murtinho, no valor de R$ 963.421,42, destinado à formação de registro de preços para futura aquisição de materiais de expediente, pedagógicos e de informática para atender às secretarias municipais pelo período de 12 meses.

A decisão foi tomada pelo conselheiro Iran Coelho das Neves, que concedeu liminar com base em análise de auditores do TCE-MS, apontando irregularidades que podem comprometer a lisura, a economicidade e o caráter competitivo do certame.

Entre os problemas identificados estão:

- Justificativa insuficiente para aumento de quantitativos;

- Pesquisa de preços considerada deficiente;

- Ausência de divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP).

Segundo o TCE-MS, a suspensão se justifica pelo risco de dano irreparável ao erário, caso a licitação prossiga com os vícios apontados, o que poderia resultar em contratação antieconômica ou irregular.

Na liminar, o conselheiro determinou que a administração municipal regularize o planejamento licitatório, sob pena de multa de 300 UFERMS em caso de descumprimento. O responsável pela licitação poderá adotar as correções necessárias para sanar as irregularidades, conforme a Súmula 473 do STF.

Além disso, o TCE-MS fixou prazo de cinco dias úteis para que o responsável envie documentação comprovando as medidas corretivas e para que o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro, se manifeste sobre o caso.

O processo segue sob análise do Tribunal.

