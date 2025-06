TCE identifica impropriedades e suspende licitação de R$ 2,2 milhões em Aral Moreira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou a suspensão do Pregão Presencial n. 003/2025, da Prefeitura de Aral Moreira, estimado em R$ 2.250.594,44. A licitação previa a compra de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de ensino.

A decisão liminar foi assinada pela conselheira Patrícia Sarmento dos Santos, que apontou diversas falhas no processo. Entre elas, a ausência de justificativa para a realização do certame na modalidade presencial, contrariando a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n. 53/2025, que exigem preferência pelo formato eletrônico.

Também foi constatada a falta de documentação adequada sobre a pesquisa de preços e a previsão de entrega em novas unidades escolares sem planejamento ou estimativa de custo. Outro ponto questionado foi a cláusula que impede a participação de empresas em recuperação judicial, o que fere a legislação vigente.

A Prefeitura tem cinco dias úteis para corrigir as irregularidades ou anular a licitação. Em caso de descumprimento, será aplicada multa de 300 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também