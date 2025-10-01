Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

TCE impede prefeitura de Eldorado de restringir empresas em licitação de R$ 1,1 milhão

O certame tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a construção de quadras society no Distrito Morumbi e no Assentamento Floresta Branca

01 outubro 2025 - 12h23Vinícius Santos
Sede do TCE-MS - Sede do TCE-MS -   (Foto: Mary Vasques)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou, liminarmente, que a Prefeitura de Eldorado se abstenha de indeferir a participação de empresas na Concorrência n.º 07/2025, cujo valor estimado é de R$ 1.108.305,86, destinada à contratação de empresa especializada para construção de quadras society no Distrito Morumbi e no Assentamento Floresta Branca.

A decisão é do conselheiro Leandro Lobo Ribeiro Pimentel e a sessão pública referente ao caso está marcada para o dia 3 de outubro de 2025, às 9h (horário de Brasília).

A medida foi adotada após análise da Divisão de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente do TCE-MS, que identificou possíveis inconsistências no edital, como exigências de qualificação que poderiam restringir a competitividade das empresas interessadas. 

Em destaque, a necessidade de homologação judicial de empresas em recuperação judicial, prevista no item 6.5.4.2 do edital, que já havia sido considerada inadequada em processo anterior (TC/450/2025).

Segundo a Corte, embora a falha seja relevante, ela não compromete a integralidade do certame e não há registro de que empresas tenham sido excluídas até o momento. Por isso, a suspensão total da licitação seria considerada medida excessiva, capaz de atrasar a construção das quadras sem prejuízo material comprovado.

No entanto, para evitar que licitantes sejam indevidamente excluídos, o TCE-MS determinou que a Prefeitura:

  1. - Se abstenha de indeferir a participação de empresas com base na exigência de homologação judicial;

  2. - Informe, em até cinco dias úteis, se algum licitante teve participação recusada por esse motivo, anexando documentos comprobatórios;

  3. - Adeque o edital, promovendo a retificação da cláusula em questão e publicando a alteração no mesmo prazo, sob pena de suspensão cautelar do certame.

O descumprimento da decisão poderá resultar na aplicação de multa de 1.000 UFERMS à prefeita e à secretária municipal de Administração. O gabinete do conselheiro relator acompanha o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Militares do Choque auxiliaram na operação em Sidrolândia
Interior
Grupo fraudava licitações em Miranda há 5 anos usando 'empresas fantasmas'
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
TCE determina apuração de gratificações irregulares na Câmara de Rio Brilhante
Batalhão de Choque presta apoio na operação
Interior
Gaeco volta às ruas de MS e dono de papelaria é alvo em Sidrolândia
Edson estava preso desde fevereiro deste ano
Interior
Morre ex-sócio que ordenou morte de motorista de van em Jardim
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE determina suspensão de licitação de quase R$ 1 milhão em Porto Murtinho
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Promotor investiga suspeitos por ridicularizar pacientes do CAPS em vídeo no Instagram
Vítima foi levada para o hospital
Interior
Sem saber motivo, homem é esfaqueado nas costas e 'Raridade' é preso em Sidrolândia
Bicicleta ficou pelo local do atentado
Interior
Ciclista é alvo de atentado e escapa da morte ao ser socorrido em Rio Brilhante
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Interior
Mãe denuncia abuso de filha adolescente e vizinho acaba preso em Sidrolândia
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução
Polícia
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução