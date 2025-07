TCE multa prefeito de Porto Murtinho por irregularidades no Fundeb e transporte escolar

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) condenou o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro, por irregularidades no uso de recursos do Fundeb e na gestão do transporte escolar. A decisão resultou em multa de 100 UFERMS, conforme julgamento unânime do Tribunal.

A fiscalização identificou problemas em veículos usados no transporte de alunos, incluindo câmeras de ré inoperantes ou ausentes, extintores vencidos, tacógrafos com falhas, pneus desgastados e forros internos danificados. Parte da frota também estava com claraboias presas por cordas e para-brisas trincados, colocando em risco a segurança dos estudantes. Mesmo após ser intimada, a Prefeitura não comprovou a correção das falhas.

O TCE também constatou que o município não controla adequadamente os contratos com empresas terceirizadas responsáveis por 10 linhas do transporte escolar, deixando de apresentar planilhas de frequência e relatórios completos de tacógrafos.

Sobre a aplicação do Fundeb, a auditoria identificou o pagamento de salário com recursos da cota de 70%, destinada exclusivamente a profissionais da educação básica, para uma servidora que atua na Coordenadoria de Empreendedorismo, situação proibida pela legislação.

O Tribunal determinou a suspensão desse pagamento e exigiu que o atual gestor comprove, em até 60 dias, a regularização da situação dos veículos, a melhoria do controle dos contratos e o cumprimento das normas de aplicação do Fundeb.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também