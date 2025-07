Técnica de enfermagem morre em acidente na BR-060, em Sidrolândia

A técnica de enfermagem Maria da Silva, morreu na manhã desta terça-feira (29) em razão de um grave acidente de trânsito na BR-060, entre Sidrolândia e Nioaque. Ela estava no veículo Chevrolet Astra, que capotou ao colidir com uma carreta.

Informações apontam que um segundo automóvel também se chocou contra o veículo longo e teria capotado na sequência. O caminheiro fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro.

Segundo o site Região News, Maria estaria acompanhada de um homem, possivelmente o companheiro. Ele não teria se ferido no acidente, porém, a técnica de enfermagem ficou em estado gravíssimo e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A mulher chegou a ter uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento, foi entubada e estabilizada, sendo encaminhada para o Hospital Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia. Contudo, morreu antes de ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda conforme o site local, o homem que estava no veículo com Maria da Silva foi preso por contrabando, já que o carro estava carregado com cigarros, possivelmente adquiridos de maneira ilegal no Paraguai e que teria destino a Sidrolândia.

A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as circunstâncias do acidente.

