Temporal causa alagamentos em rodoviária, feira e ruas de Dourados

O temporal que atingiu Dourados neste sábado (12) provocou alagamentos em diversos pontos da cidade, entre eles o Terminal Rodoviário, a feira livre e várias ruas de bairros e regiões centrais. O volume de chuva acumulado chegou a 80 milímetros, conforme a Defesa Civil do município.

De acordo com o site Dourados News, o transbordamento do Córrego Água Boa, na Vila Cachoeirinha, agravou ainda mais a situação, aumentando os pontos de alagamento e dificultando o tráfego em algumas vias.

O volume de chuva acumulado chegou a 80 milímetros em poucas horas — o dobro do registrado nos 11 primeiros dias de abril. Com isso, a cidade já ultrapassou a média histórica mensal de 108 mm, conforme dados do Guia Clima da Embrapa.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Defesa Civil informou que permanece em alerta e segue monitorando as áreas mais afetadas. O órgão também reforçou a importância da colaboração da população, especialmente quanto ao descarte correto de lixo, para evitar entupimentos no sistema de drenagem urbana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para Dourados e outros 43 municípios de Mato Grosso do Sul, prevendo chuvas entre 20 e 50 mm em 24 horas, com ventos que podem chegar a 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também