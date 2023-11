Tentando por fim em discussão, homem é esfaqueado pelo cunhado em Corumbá

Homem, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado pelo próprio cunhado, de 54 anos, durante a quarta-feira (8) em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do registro policial, a vítima relatou que acolheu o suspeito há dois anos em sua residência, mas tinha problemas com bebidas.

Porém, com o passar do tempo ele melhorou, no entanto, não quis trabalhar para ajudar nas despesas de casa, nem se mudar para dar prosseguimento a sua vida. Sempre que a vítima chegava em sua casa, conforme o site Diário Corumbaense, o suspeito estava deitado vendo televisão.

Só que nesta quarta, quando o proprietário chegou na residência, viu o cunhado discutindo com sua esposa e tentou por fim na situação, quando foi esfaqueado no antebraço esquerdo. O suspeitou deixou a residência e ainda não foi localizado.

A vítima precisou levar três pontos na região do ferimento após ser atendido em uma unidade de saúde.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal dolosa.

