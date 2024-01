Terenos é contemplado com aporte de R$ 1,5 milhão para mobilidade urbana

Na edição desta sexta-feira (05) do Diário Oficial da União, foi publicado um extrato de contrato de repasse do Governo Federal destinado ao município de Terenos.

O repasse, inserido no âmbito do Programa Mobilidade Urbana, totaliza R$ 1.544.660,61 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e um centavos). Desse valor, R$ 1.529.214,00 provêm dos cofres da União, enquanto R$ 15.446,61 representam a contrapartida municipal.

A destinação dos recursos, provenientes de uma parceria com o Ministério das Cidades, tem como finalidade a execução de obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas da cidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também