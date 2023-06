'Tim Maia' executa desafeto com tiro de espingarda em Terenos

José Augusto Lemes Molina, de 32 anos, foi assassinado a tiros de espingarda durante o domingo (11) em sua residência na cidade de Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande. O suspeito é conhecido pela alcunha de 'Tim Maia', de 41 anos, identificado pela polícia, mas segue foragido após cometer o crime.

Segundo informações no boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência, quando o suspeito chegou em um automóvel de cor de branca, entrou no imóvel e disparou algumas vezes contra José, que ferido, buscou refugio na cozinha.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou o resgate da vítima para o UBS (Unidade Básica de Saúde), mas diante da gravidade dos ferimentos, já que um dos tiros atingiu o tórax do lado direito, Molina não resistiu e morreu.

A mãe da vítima explicou que percebeu a presença do suspeito, de cor negra e gordo, chegando em um veículo, invadindo a residência e disparando contra seu filho. Logo após o atentado, 'Tim Maia' fugiu do local e até o momento não foi localizado.

A Polícia Militar chegou a ir ao endereço que seria a residência do suspeito, mas nada foi localizado. Durante as diligências, os militares conseguiram conversar com pessoas conhecidas e familiares do suspeito, que disseram que ele fugiu em um Chevrolet Vectra, de cor branca, e que o mesmo possui problemas de saúde e se comunica com dificuldades.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Terenos como homicídio qualificado.

