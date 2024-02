Tiroteio deixa três pessoas feridas em residência em Aquidauana

Pelo menos três pessoas foram feridas com disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (19), em uma residência no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Umas das vítimas está em estado grave e corre risco de morte, mesmo internada em uma unidade hospitalar.

Um jovem, de 20 anos, é quem requer mais cuidados médicos, pois foi encontrado caído nos fundos do imóvel com perfurações no abdômen. As outras duas vítimas não correm risco de morte, segundo os sites locais.

Segundo informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas e encontrou as três pessoas feridas e contou com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer as vítimas.

Todas as pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estácio Muniz e a Polícia Militar também tomou conhecimento da situação e está realizando diligências para tentar localizar o suspeito dos disparos.

Até o momento, não há informações sobre quem seria o autor, nem mesmo a motivação para a tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também