TJ entrega novo prédio do Fórum de Maracaju com investimento de R$ 10 milhões

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) inaugura no dia 4 de setembro, às 8 horas, o novo prédio do Fórum da comarca de Maracaju. A solenidade contará com a presença do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, do governador de MS, Eduardo Riedel, além de autoridades locais, magistrados, servidores e representantes da sociedade civil.

O novo fórum, construído com investimento superior a R$ 10 milhões, está localizado na Avenida Senador Felinto Müller, s/n, em um terreno de 8.941,72 m² doado pelo município, com área construída de 1.545 m². O espaço foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho a juízes e servidores, além de proporcionar conforto e acessibilidade à população que utiliza os serviços da Justiça.

A sede também inclui medidas de sustentabilidade, como sistema de produção de energia fotovoltaica e soluções construtivas voltadas à eficiência energética e conforto ambiental. Todas as instalações atendem aos critérios de acessibilidade, garantindo atendimento adequado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A comarca de Maracaju concentra atualmente mais de 13 mil processos nas áreas cível, criminal e nos juizados. A entrega do novo prédio visa ampliar a capacidade de atendimento, garantindo maior eficiência e qualidade na prestação jurisdicional.

