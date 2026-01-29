Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

TJ vê inconsistências em versões e absolve homem condenado por estupro em Ivinhema

Tribunal destacou que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, ela deve estar em harmonia com os demais elementos de prova

29 janeiro 2026 - 14h36Vinícius Santos
Menina sofria violência sexual - Menina sofria violência sexual -   (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu acolher o recurso de apelação apresentado por um homem que havia sido condenado em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. 

Com a decisão, foi anulada a condenação de 9 anos e 5 meses de prisão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil.

O processo teve origem em Ivinhema, onde o acusado foi condenado. A defesa recorreu da sentença, sustentando a insuficiência de provas para a manutenção da condenação.

Ao analisar o recurso, a 3ª Câmara Criminal do TJMS entendeu que o conjunto probatório não foi suficiente para sustentar o decreto condenatório, aplicando o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, na dúvida, a decisão deve favorecer o acusado.

No acórdão, os desembargadores apontaram contradições relevantes nos autos. Conforme o Tribunal, o relato da vítima apresentou inconsistências, especialmente em relação à dinâmica dos fatos e à gravidade da conduta narrada.

Além disso, o laudo pericial não constatou lesões compatíveis com a versão mais grave apresentada, o que acabou enfraquecendo a acusação. Também foram observadas divergências entre os depoimentos prestados durante a instrução processual.

O Tribunal destacou que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, ela deve estar em harmonia com os demais elementos de prova. Na ausência de prova segura e diante das contradições verificadas, os magistrados entenderam que não havia certeza suficiente para manter a condenação.

A decisão foi tomada por maioria e resultou na absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Uma das vítimas foi morta dentro de casa enquanto dormia
Interior
Preso pela polícia, suspeito matou homens por causa de furto e drogas em Ladário
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Local onde a vítima foi localizada
Interior
Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Reprodução / Alvorada Informa
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul
Homem é procurado por homicídio em Mato Grosso do Sul
Interior
Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Interior
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores