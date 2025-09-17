Menu
Menu Busca quarta, 17 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

TJMS condena ex-prefeito de Bandeirantes por uso da máquina pública para autopromoção

Por maioria de votos, a Justiça considerou que Álvaro Nackle Urt violou o princípio da impessoalidade

17 setembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Álvaro Nackle Urt - Álvaro Nackle Urt -   (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) condenou o ex-prefeito de Bandeirantes, Álvaro Nackle Urt, por improbidade administrativa. A decisão reconheceu o uso indevido de recursos públicos para promoção pessoal em canais oficiais de comunicação da Prefeitura.

A condenação foi definida por maioria de votos pela 1ª Câmara Cível, em sessão virtual, que reformou a sentença de primeiro grau e acolheu o recurso de apelação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O processo teve como base publicações feitas em 2020 no site oficial da Prefeitura, nas redes sociais do município e no perfil pessoal do então prefeito. As postagens destacavam obras, serviços e programas públicos, dando ênfase à imagem e ao nome do gestor, o que fere o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal.

Segundo o TJMS, mesmo após receber a Recomendação Ministerial nº 0012/2019/PJ/BND, o ex-prefeito manteve a prática, demonstrando dolo específico. A corte também observou que, apesar da revogação do inciso I do artigo 11 da antiga Lei de Improbidade, a conduta continua tipificada no novo inciso XII da Lei nº 14.230/2021.a

Para o desembargador Sérgio Fernandes Martins, cujo parecer foi seguido pela maioria:

"A conduta imputada ao réu consiste na violação direta do art. 37, §1º, da Constituição Federal, que veda a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos."

Como sanções, o tribunal aplicou multa civil equivalente a dez vezes a remuneração recebida pelo ex-prefeito na época, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais. Além disso, Álvaro Nackle Urt está proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por três anos. A suspensão dos direitos políticos não foi aplicada, já que não houve dano direto ao erário nem enriquecimento ilícito.

Defesa

A defesa do ex-prefeito alegou atipicidade das condutas atribuídas e solicitou a anulação do processo, alegando cerceamento de defesa. No entanto, o pedido foi rejeitado e o ex-prefeito foi condenado por maioria de votos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lucas sofreu um mal súbito
Interior
Jovem sofre mal súbito e morre durante treino em academia de Bataguassu
Perícia recolheu o feto
Interior
Jovem provoca aborto, namorado enterra feto e ambos são presos em Três Lagoas
Veículo ficou destruído após o incêndio
Interior
JD1TV: Inconformados com abordagem da PRF, jovens ateiam fogo em veículo em Ivinhema
Ministro Flávio Dino -
Interior
STF manda demitir servidores condenados por corrupção em Ribas do Rio Pardo
Homem danificou várias macas
Interior
JD1TV: Descontrolado, homem danifica várias macas de UPA em Dourados
Cão estava em clara situação de abandono
Política
Dourados fecha o cerco contra tutores que cometem 'abandono disfarçado' de animais
Anderson tinha 42 anos
Interior
De Sidrolândia, homem ferido com tiro na cabeça morre em hospital da Capital
Ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas -
Interior
Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso irregular de fundos previdenciários
Arma localizada e que estava em uma mochila próximo a vítima
Interior
Homem é ferido com tiro na cabeça e socorrido em estado grave em Sidrolândia
Rodrigo Massuo Sacuno -
Justiça
TJ nega liminar e mantém suspenso salário de R$ 35 mil do prefeito de Naviraí

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A prova objetiva está marcada para 2 de novembro
Oportunidade
MSGás abre vagas com salários de até R$ 10,6 mil; saiba como participar