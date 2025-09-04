TJMS entrega Fórum de Dourados após reforma de R$ 2,57 milhões

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realiza nesta quinta-feira (4), às 16h, a solenidade de inauguração da reforma geral do prédio do Fórum da comarca de Dourados. O evento contará com a presença do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, autoridades do Judiciário, Executivo, Legislativo e representantes da sociedade civil.

Com investimento superior a R$ 2,57 milhões, a obra modernizou a estrutura do fórum, inaugurado em 1986. Foram realizados reparos externos, nova pintura, readequação de espaços internos, modernização dos sistemas elétrico e de dados, reorganização do estacionamento privativo e adequações previstas no Projeto de Segurança Contra Incêndio (PSCIP), aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A comarca de Dourados, segunda maior do Estado, registra mais de 44 mil processos em tramitação. Com a reforma, o fórum passa a oferecer melhores condições de trabalho para magistrados e servidores, além de mais segurança, conforto e eficiência no atendimento à população.

