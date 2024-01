Tombamento de carreta interdita BR-262 em Água Clara

O tombamento de uma carreta bitrem carregada com toras de eucalipto provocou a interdição completa da BR-262, em Água Clara, na manhã desta sexta-feira (12). A Polícia Rodoviária Federal informou que não há previsão de liberação da pista.

Informações divulgadas pelo site Rádio Caçula apontam que o motorista seguia no sentido para Campo Grande, quando nas proximidades do riacho do Pombo, perdeu o controle da direção e tombou a carreta bitrem.

Ainda conforme o site, uma grua foi acionada para a remoção da carga e posteriormente destombar o veículo. Nesse trecho em que ocorreu o acidente de trânsito, não há acostamento e é considerado de grande risco para quem passa por ali.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

"Não há rota alternativa para Três Lagoas. No momento, não há previsão de liberação da pista. A PRF está no local orientando o trânsito", destacou a polícia em nota divulgada para a imprensa.

