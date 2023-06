Trabalhador de construção civil morre após capotar carro na BR-158, em Três Lagoas

Evanderson de Souza Lima Ribeiro, de 33 anos, morreu no final da noite desta segunda-feira (29) em um acidente de trânsito na rodovia BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava em um Chevrolet Astra que capotou na pista e ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do site Rádio Caçula, a suspeita é que o pneu do veículo possa ter estourado e Evanderson ter perdido o controle da direção ao longo do percurso. Mas há também a possibilidade do motorista ter dormido ao volante.

Ainda conforme o site, o motorista seguia com o Astra no sentido Montanini ao Shopping e estava próximo à rotatória da rodovia, quando ao sair da pista, capotou o veículo várias vezes e parou somente dentro da vegetação nas margens da rodovia.

Ele foi arremessado para fora do carro, pois estava sem cinto de segurança, morrendo ainda no local. No veículo ainda estava um passageiro, que foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil de Três Lagoas não descarta nenhuma hipótese. As investigações sobre a dinâmica terão continuidade e no local estiveram Perícia Científica, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a funerária.

O corpo de Evanderson foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

