Trabalhador de empresa desaparece durante nado em rio de Água Clara

Gabriel de Jesus Santos, de 21 anos, desapareceu nas águas do Rio Verde, em Água Clara - a 190 quilômetros de Campo Grande, durante o domingo (24).

Segundo o site Fatos Regionais, o fato aconteceu por volta das 13h30, quando a vítima, trabalhador de uma empresa florestal, caiu na água.

Ele, mesmo considerado um bom nadador, não conseguiu retornar à margem do rio. Ainda conforme o site, as circunstâncias do afogamento não foram detalhadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, onde quatro militares de Campo Grande e um de Três Lagoas foram acionados para ajudar nas buscas

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também