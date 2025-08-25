Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas
Interior

Trabalhador de empresa desaparece durante nado em rio de Água Clara

Mesmo considerado um bom nadador, jovem não conseguiu retornar à margem

25 agosto 2025 - 08h55Luiz Vinicius
Gabriel desapareceu nas águas do rioGabriel desapareceu nas águas do rio   (Fatos Regionais)

Gabriel de Jesus Santos, de 21 anos, desapareceu nas águas do Rio Verde, em Água Clara - a 190 quilômetros de Campo Grande, durante o domingo (24).

Segundo o site Fatos Regionais, o fato aconteceu por volta das 13h30, quando a vítima, trabalhador de uma empresa florestal, caiu na água.

Ele, mesmo considerado um bom nadador, não conseguiu retornar à margem do rio. Ainda conforme o site, as circunstâncias do afogamento não foram detalhadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, onde quatro militares de Campo Grande e um de Três Lagoas foram acionados para ajudar nas buscas

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

PM prende o suspeito
Interior
Valentão agride esposa, parte para cima da PM e leva tiro em Sidrolândia
Identidade Visual MPMS -
Interior
MP abre procedimento para apurar atuação da Controladoria de Caracol
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Investigação do MPMS mostra como golpista ameaçava vítimas para não vazar fotos íntimas
Motocicleta que a vítima pilotava
Polícia
Motociclista morre em acidente em rodovia do Paraná; moto tinha placa de MS
Idoso está atualmente preso em Aquidauana
Interior
Idoso confessa que estuprou a neta, mas para fiéis de igreja em Aquidauana
Claudinei é acusado de homicídio
Interior
Mulher é esfaqueada pelo companheiro após sogra alegar suposta traição em Naviraí
Carro sofreu diversos danos no acidente
Trânsito
JD1TV: Carro é arrastado por trem e motorista sobrevive a acidente em Corumbá
Foto: Ilustrativa -
Interior
Enteados que mataram idoso em Aquidauana são condenados a 45 anos de prisão
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Interior
Trio é preso por torturar e cortar orelha de rapaz em Inocência
Fogo atingiu alguns móveis da cozinha
Interior
Adolescente tenta apagar fogo com pano e sofre queimaduras de 1° grau em Corumbá

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa