Trabalhador de fazenda Ã© encontrado morto em estrada de Paranhos

O corpo de Hermínio Cardozo Rios, de 32 anos, foi encontrado na manhã do último domingo (9) na estrada da linha internacional, em Paranhos - a 467 quilômetros de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a esposa da vítima foi localizada no local do achado de cadáver e relatou que a última vez que viu o marido, ele estava acompanhado de três indígenas da Aldeia Pirajuí.

A mulher não soube identificar quem são os três indivíduos. Ela também explicou que trabalhava em uma fazenda na cidade de Pindoty Porã, no Paraguai.

No registro policial, não foi relatado se a vítima apresentava algum tipo de ferimento ou algo semelhante.

O caso foi registrado como achado de cadáver.

