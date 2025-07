Trabalhador é socorrido as pressas ao levar choque em fazenda de São Gabriel

Trabalhador, de 40 anos, foi socorrido as pressas no final da tarde desta terça-feira (1°), em uma fazenda de São Gabriel do Oeste, após sofrer uma descarga elétrica.

Ele apresentava queimaduras em um dos braços, contudo, o estado de saúde era considerado estável.

Segundo o site Veja Folha, as circunstâncias que levaram ao fato ainda não foram divulgadas, mas o trabalhador foi socorrido por representantes da empresa onde presta serviço.

Durante o trajeto até a cidade, eles se depararam com a viatura da CCR MSVia, que prestou apoio no atendimento e encaminhou a vítima até o hospital municipal.

Devido aos ferimentos, o trabalhador será transferido para Campo Grande.

