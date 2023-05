Trabalhador fica com o pé preso em máquina de grãos em Coxim

Durante a tarde desta segunda-feira (15), um trabalhador, de 18 anos, ficou com o pé esquerdo preso dentro de uma máquina de grãos em uma empresa na Avenida Virgínia Ferreira, em Coxim - a 257 quilômetros de Campo Grande. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Foi necessário a utilização de ferramentas apropriadas e o desencarcerador para a retirada do membro de dentro da máquina. O equipamento servia para movimentar os grãos e sementes para alimentação para gado.

O trabalho dos militares ficou por cerca de uma hora e meia atuando no resgate. Após a finalização, o jovem foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

Ele sofreu uma fratura no tornozelo e escoriações. Ele passaria por exames mais detalhados para saber a gravidade do acidente.

