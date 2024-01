Trabalhador morre ao manusear máquina de irrigação de vinhaça em Naviraí

O trabalhador Odair José Pereira Nunes, de 46 anos, morreu em um acidente enquanto manuseava uma máquina de irrigação de vinhaça em uma propriedade rural na cidade de Naviraí, distante a 358 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma situação no Rancho Porteira Velha.

Quando chegaram pelo local, Odair não apresentava mais sinais vitais. Dessa forma, os militares acionaram as autoridades para comparecerem ao local para que pudessem investigar o que levou a morte do trabalhador.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na propriedade rural e iniciaram as investigações e conversaram com algumas testemunhas.

O caso seguirá sob investigação e foi registrado como morte a esclarecer.

