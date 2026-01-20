Trabalhador morre após cair do telhado durante serviço em supermercado de Três Lagoas

O trabalhador Marcos César Freitas da Silva, de 69 anos, morreu ao cair de uma altura equivalente a seis metros enquanto estava consertado um telhado na companhia de outros dois colegas de serviço, em um supermercado de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 20.

Ele não era funcionário do estabelecimento e atuava como prestador de serviço. A queda aconteceu após uma telha de zinco não suportar o peso, cedendo na sequência e o idoso cair e sofrer ferimentos graves.

Segundo o site RCN 67, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e realizaram manobras de reanimação por cerca de 30 minutos, mas a vítima não resistiu e faleceu no local.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Um dos filhos da vítima esteve presente no local e acompanhou os atendimentos e a confirmação da morte.

