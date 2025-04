Trabalhador morre após ser atingido por pé de eucalipto em Dourados

Trabalhador, identificado apenas como Antônio, morreu na tarde desta quarta-feira (23), após ser atingido por um pé de eucalipto numa área rural em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava realizando o corte junto de outro trabalhador.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a testemunha, o segundo trabalhador, explicou para as autoridades estava cortando os pés de eucaliptos, mas a motosserra ficou sem combustível.

Ele se afastou para reabastecer o equipamento, mas informou que já havia aprofundado o corte na árvore, porém, ela não caiu por estar enroscada em outra árvore intacta. Porém, Antônio se dirigiu até o trabalhador, mas parou embaixo da árvore que estava sendo cortada.

Uma ventania passou a atingir a área onde os trabalhadores estavam, quando a testemunha gritou e gesticulou para que Antônio saísse do local, pois havia risco de queda do pé de eucalipto, contudo, devido a um problema de surdes e pela falta do aparelho auditivo, a vítima permaneceu imóvel.

Quando a árvore passou a inclinar para a queda, o trabalhador tentou fugir, mas não teve tempo hábil, sendo atingido e permanecendo inerte. Ele não resistiu ao acidente e faleceu no local dos fatos.

A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para realizarem o atendimento da ocorrência.

Na delegacia, o caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

