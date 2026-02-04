Trabalhador morre após ser atingido por raio em fazenda de Coxim

Trabalhador rural, de 50 anos, identificado como Eraldo Alves da Silva, morreu após ser atingido por um raio em uma propriedade rural, na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta terça-feira, dia 3.

O caso aconteceu no momento em que a vítima desceu de um trator para abrir a porteira.

Segundo o site Edição MS, a vítima não resistiu e faleceu no local e não teve tempo de ser socorrido. O corpo será liberado pelo Instituto Médico Legal para velório e sepultamento da família no decorrer desta quarta-feira, dia 4.

A região convive com chuvas desde o começo da semana e raios estão sendo constantes.

Especialistas alertam para a o risco de se manter exposto a raios. O ideal é buscar abrigo em locais fechados ao ouvir o primeiro trovão.

