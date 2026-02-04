Menu
Interior

Trabalhador morre após ser atingido por raio em fazenda de Coxim

O caso aconteceu no momento em que a vítima desceu de um trator para abrir a porteira

04 fevereiro 2026 - 14h11
Raios estão sendo constantes com as chuvas em MSRaios estão sendo constantes com as chuvas em MS   (Divulgação/Energisa)

Trabalhador rural, de 50 anos, identificado como Eraldo Alves da Silva, morreu após ser atingido por um raio em uma propriedade rural, na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta terça-feira, dia 3.

O caso aconteceu no momento em que a vítima desceu de um trator para abrir a porteira.

Segundo o site Edição MS, a vítima não resistiu e faleceu no local e não teve tempo de ser socorrido. O corpo será liberado pelo Instituto Médico Legal para velório e sepultamento da família no decorrer desta quarta-feira, dia 4.

A região convive com chuvas desde o começo da semana e raios estão sendo constantes.

Especialistas alertam para a o risco de se manter exposto a raios. O ideal é buscar abrigo em locais fechados ao ouvir o primeiro trovão.

