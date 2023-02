Trabalhador morre após ter cabeça esmagada ao consertar caminhão em Naviraí

Cristiano Moraes Nascimento, de 22 anos, morreu durante um acidente de trabalho na tarde de quinta-feira (16), após ter a cabeça esmagada por um caminhão enquanto realizava a manutenção dos freios de caminhão em Naviraí, distante a 364 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ta Na Mídia Naviraí, o jovem trabalhava em uma oficina mecânica e realizava manutenção de um caminhão Volvo, quando foi até a cabine e fez o caminhão funcionar.

Porém, na sequência, ele se posicionou embaixo do caminhão e o veículo acabou por desengatar passando por cima do seu crânio.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava em óbito. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí e o corpo removido para o IML (Instituto Médico Legal).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também