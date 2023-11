Trabalhador morre eletrocutado em sítio de Três Lagoas

Rafael Oliveira de Lima, de 35 anos, morreu eletrocutado na tarde desta quarta-feira (15) enquanto realizava uma instalação de um cabo de fibra ótica em um sítio na BR-158, nas proximidades da ponte do rio Sucuriú, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O homem foi atingido por uma descarga elétrica quando estava no topo de um poste de energia, passando o cabeamento de fibra ótica, mas tomou o choque enquanto prendia o cinto de segurança no mesmo poste.

Com o choque, segundo o site 24H News MS, Rafael sofreu uma queda e ficou ao lado do poste. Colegas de trabalho iniciaram a massagem cardíaca, pois ele entrou em parada cardiorrespiratória.

Como agiram no intuito de salvar a vida do colega, outros funcionários colocaram a vítima em um veículo e dirigiram até a zona urbana. Durante o trajeto, o contato foi feito com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma viatura interceptou o automóvel.

Foram feitas novas tentativas de reanimação em Rafael, mas ele não resistiu e veio a óbito antes mesmo de chegar a uma unidade hospitalar.

O caso deverá ser registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil.

