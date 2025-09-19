Trabalhador rural é assassinado a golpes de facas durante briga em fazenda de MS

Adinaldo Linda Martins, de 53 anos, foi assassinado com golpes de faca na noite desta quinta-feira (18), durante uma briga em uma fazenda em Paraíso das Águas. Outro trabalhador, de 50 anos, ficou gravemente ferido e o suspeito dos ataques, de 35 anos, foi preso em flagrante.

Ainda não há detalhes sobre o que motivou a briga entre os trabalhadores, contudo, o suspeito confessou o crime e foi encontrado na varanda da propriedade rural consumindo bebida alcoólica.

Ele, após confessar o crime para a Polícia Militar, alegou que estava no local aguardando a chegada da polícia. Ele estava com sinais de embriaguez.

Segundo o site BNC Notícias, a vítima que ficou gravemente ferida teve as vísceras expostas e foi socorrido por outras pessoas para o PAM (Pronto Atendimento Médico) de Paraíso das Águas. Durante a noite, foi solicitada a transferência em vaga zero para Campo Grande.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram os trabalhos de praxe. O caso deve ser investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

