Interior

Trabalhador rural é assassinado a golpes de facas durante briga em fazenda de MS

Suspeito foi encontrado na varanda da propriedade rural, onde confessou o crime e afirmou que estava aguardando a polícia

19 setembro 2025 - 13h54Luiz Vinicius
Adinaldo Linda era natural de Três LagoasAdinaldo Linda era natural de Três Lagoas   (Redes Sociais)

Adinaldo Linda Martins, de 53 anos, foi assassinado com golpes de faca na noite desta quinta-feira (18), durante uma briga em uma fazenda em Paraíso das Águas. Outro trabalhador, de 50 anos, ficou gravemente ferido e o suspeito dos ataques, de 35 anos, foi preso em flagrante.

Ainda não há detalhes sobre o que motivou a briga entre os trabalhadores, contudo, o suspeito confessou o crime e foi encontrado na varanda da propriedade rural consumindo bebida alcoólica.

Ele, após confessar o crime para a Polícia Militar, alegou que estava no local aguardando a chegada da polícia. Ele estava com sinais de embriaguez.

Segundo o site BNC Notícias, a vítima que ficou gravemente ferida teve as vísceras expostas e foi socorrido por outras pessoas para o PAM (Pronto Atendimento Médico) de Paraíso das Águas. Durante a noite, foi solicitada a transferência em vaga zero para Campo Grande.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram os trabalhos de praxe. O caso deve ser investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

