Trabalhadores morrem soterrados em construção de silo em Dourados

Edson Lopes, Henrique Cabreira Gonçalves e Felipe Sanches Escobar morreram soterrados em uma construção da base de um silo, nas margens da MS-280, próximo ao distrito de Itahum, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, nesta terça-feira (19).

Informações apontam que as vítimas estavam prestando serviço para uma empresa terceirizada contratada para a obra.

O trio, segundo o site Ligado na Notícia, estava em um buraco realizando escavações, quando parte da terra cedeu. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros para a retirada dos corpos.

A investigação deve apurar as circunstâncias que levaram ao acidente de trabalho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também