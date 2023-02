Traficante ataca policial com facão durante flagrante e é baleado

Pedro Molina com informações do MS Todo Dia

Um policial foi atacado durante uma prisão em flagrante de quatro pessoas pela Polícia Civil na tarde deste sábado (4), em Costa Rica, cidade a 398 quilômetros de Campo Grande. As prisões ocorreram por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) do município.

Segundo o boletim de ocorrência, denúncias levaram os policiais a um endereço suspeito de boca de fumo, e após monitoramento do local, os policiais flagraram o momento em que um indivíduo entrou na residência e saiu pouco tempo depois.

Os policiais então abordaram o indivíduo, que confessou para os policiais que havia comprado a droga com dois traficantes, um homem e uma mulher, ambos de 22 anos, além de contar aos policiais que a residência estavam outras pessoas, fumando a droga.

No momento em que os policiais entraram na residência para efetuar as prisões, os indivíduos saíram correndo em várias direções diferentes, e um deles, ignorando as ordens da polícia, avançou para cima de uma policial com um facão, sendo baleado em sua perna por um investigador logo em seguida.

O suspeito foi socorrido pelos policiais e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O homem foi encaminhado para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, onde está sob custódia da Polícia Militar.

Os demais indivíduos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Costa Rica.

