Traficante é preso após denúncia por "boca de fumo" e maus-tratos a animais

Após denúncias de moradores, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu, no início da tarde desta sexta-feira (6), Daniel Gonzaga, de 27 anos, em Dourados. As informações são do Dourados News.

Daniel chamou a atenção da polícia após denúncias sobre a existência de uma boca de fumo e de maus-tratos a animais no local, com os fatos sendo constatados pela polícia.

Na residência, os policiais encontraram 4.3 kg de skunk, dividido em pacotes, e 1.2 kg de cocaína, distribuídos em 4 pacotes.

Além disso, um cachorro com a pata quebrada e sem os cuidados veterinários necessários também foi localizado pelos policiais.

O criminoso foi encaminhado para o 1° Distrito Policial.

