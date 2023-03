Traficante Ã© preso com meio milhÃ£o em drogas

Um traficante de 25 anos, foi preso nesta quinta-feira (23), com meio milhão de reais em drogas na própria casa em que vivia, e utilizada como depósito. O caso ocorreu em Dourados, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Ele atendia usuários e também distribuía nos pontos de vendas da cidade. O homem estava sendo monitorado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1º Distrito Policial do município, quando foi preso em flagrante no Jardim Água Boa, acusado por tráfico de drogas.

No local, havia 11 tabletes e cinco pacotes de pasta a base de cocaína, pesando 12,6 quilos. O comércio ilegal acontecia no varejo, mas também no atacado, segundo as investigações. Foram apreendidos ainda cinco tabletes e papelotes de cocaína que totalizaram 1,3 quilo.

Uma mulher que também havia sido detida durante as ações da Polícia Civil foi ouvida e liberada.

