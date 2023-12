Traficante saca arma para o Bope e morre em confronto em Ponta Porã

Durante a madrugada desta quinta-feira (21), o traficante Mateus Daniel Elizeche morreu em confronto com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais), logo após apontar uma arma para os militares em Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande.

Informações locais apontam que o confronto aconteceu por volta das 3h da manhã, quando a equipe do Bope realizava diligências sobre uma casa que possivelmente seria esconderijo de várias drogas. Assim que passava na frente, os militares viram um homem saindo do imóvel.

Na tentativa de abordá-lo, Mateus sacou uma arma e apontou para os policiais, que prontamente revidaram a injusta agressão e atiraram no intuito de neutralizar o suspeito. Ele foi socorrido pela equipe e encaminhado a um hospital, porém, não resistiu aos ferimentos.

Durante a análise do local, os policiais conversaram com a esposa do traficante, que afirmou que tinha conhecimento da arma, mas não soube dizer se ele estava envolvido no mundo do crime, principalmente no tráfico. Na residência ainda foram encontrados R$ 25 mil em espécie, mas a mulher não soube dizer de onde surgiu a quantia.

Denúncias apontavam que Mateus era um dos principais traficantes da região e era ele quem abastecia 'o mercado do tráfico'.

Mais detalhes sobre a investigação devem ser repassados em breve pela corporação.

