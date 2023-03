TragÃ©dia: Homem mata esposa a tiros e tira a prÃ³pria vida na frente de crianÃ§a em Rio Brilhante

Uma tragédia marcou a manhã desta quinta-feira (30) na cidade de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, após um homem, Anézio Areco, de 42 anos, ter assassinado sua própria esposa, Cintia Mendita e depois ter tirado sua vida, no bairro Vila Nova Esperança.

Segundo as primeiras informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o caso aconteceu na frente da criança, que seria filho do casal.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, constatou as duas mortes e prestou auxílio para a criança, que estaria em estado de choque. Ela será encaminhada para um hospital.

A Polícia Militar esteve pelo local e isolou a cena do crime. A Polícia Civil e Perícia Científica devem comparecer para iniciar os trabalhos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também