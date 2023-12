Tragédia no Natal: Casal morre em acidente de moto na BR-376 em MS

Lucas de Souza Santos, de 20 anos, e Rafaela Torres Brito Moreira, de 21 anos, morreram em um trágico acidente de trânsito nas primeiras horas desta segunda-feira (25). O sinistro aconteceu no viaduto que dá acesso à usina Gadotti, na BR-376, no trecho que liga as cidades de Fátima do Sul e Dourados.

O acidente aconteceu por volta da 1h da madrugada, quando o casal seguia em uma motocicleta e houve o desvio direcional, ocasionando na tragédia.

Segundo o boletim de ocorrência, na primeira análise da Polícia Científica, a motocicleta colidiu contra as paredes do viaduto, caindo na parte debaixo da ponte e ficando suspensa por um galho de árvore.

Devido ao acidente, Rafaela foi arremessada contra a vegetação existente embaixo do viaduto, morrendo na hora. Lucas chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas em decorrências dos ferimentos, faleceu antes de dar entrada no Hospital da Sias, em Fátima do Sul.

As vítimas eram conhecidas na cidade interiorana. Conforme o site MS News, o acidente deixou um baque enorme no município.

A Polícia Civil esteve no local e apurou mais detalhes sobre como aconteceu o sinistro.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e haverá uma investigação para determinar o que teria provocado o acidente.

