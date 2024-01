Transportando drogas, sobrinho de prefeito de Corumbá é preso pela PRF

Guilherme Garcia Iunes, de 26 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (11) pela Polícia Rodoviária Federal, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, pelo crime de tráfico de drogas. Ele estava transportando em uma mala, cerca de 10 quilos de maconha boliviana, além de pasta base e cocaína.

Garcia é filho do ex-secretário de Gestão e Planejamento e ex-gestor da Santa Casa, Eduardo Iunes, além também de ser sobrinho do atual prefeito de Corumbá, Marcelo Aguilar Nunes.

Segundo informações do site MS Diário, a Polícia Rodoviária Federal durante a fiscalização de rotina, abordou um veículo no trecho conhecido como 'Lampião Aceso'. O carro era de um motorista de aplicativo e neles estavam Guilherme e mais uma pessoa.

Durante as averiguações, o condutor e o passageiro foram liberados para seguir viagem, pois nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, o rapaz permaneceu sob os olhares dos agentes e na mala de viagem do suspeito foi encontrado 10 quilos de maconha boliviana com alta concentração de skunk, 2,5 quilos de pasta-base e cocaína.

Os entorpecentes foram adquiridos na Bolívia, país fronteiriço a região sul-mato-grossense.

Recebendo voz de prisão pelos policiais, Guilherme Iunes foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Ele deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (12).

