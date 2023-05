'Três dias me batendo': cansada de agressões, mulher esfaqueia marido em Rio Verde

Durante a noite desta quarta-feira (10), uma mulher, de 41 anos, esfaqueou seu marido, de 50 anos, com golpes de faca em Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande. Ela justificou que estava cansada de ser agredida e que vinha sendo violentada há três dias pelo companheiro.

A própria mulher acionou a Polícia Militar e relatou haver esfaqueado o homem, dizendo que ele estaria sangrando bastante. Conforme o site RV News, ela também tentou ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a ligação não completava.

Conforme o site, a suspeita contou vir sendo agredida pelo marido por três dias e na última terça-feira (9), ela precisou usar maquiagem para esconder alguns hematomas no rosto devido aos hematomas.

Mas na noite de ontem, ela decidiu por fim as agressões se armando com um facão e dando golpes contra o pescoço do marido, mas a vítima conseguiu se defender, ficando com as mãos com intenso sangramento. No momento do crime, a suspeita estava bastante nervosa e com sinais de embriaguez.

Para o site, ela confirmou a versão dizendo que apanhou por três dias seguidos e que conheceu o marido pelas redes sociais, onde teria se apaixonado por ele. O homem, no entanto, disse que não agrediu a mulher e que ela estaria nervosa e com comportamento alterado por conta da bebida.

Ainda segundo a versão da vítima, ele teria pedido para a companheira parar de beber, o que gerou uma discussão entre o casal, mas teria dito que ambos nesse dia, haviam bebido junto. Ao site, o homem contou que a mulher é uma boa pessoa e trabalhadora, mas que seu comportamento estava estranho na noite de quarta.

O casal foi encaminhado pelo Samu até o Hospital Paulino Alves da Cunha, depois foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.

