Interior

Três Lagoas sedia Jogos da Melhor Idade e recebe 732 atletas de 30 municípios

Evento segue até domingo destacando a participação feminina e movimenta a região com disputas de voleibol e bocha

24 novembro 2025 - 14h12Taynara Menezes
As disputas de voleibol ocorrerão nas categorias 50+, 60+ e 70+, enquanto a bocha reunirá competidores das faixas 60+ e 70+.As disputas de voleibol ocorrerão nas categorias 50+, 60+ e 70+, enquanto a bocha reunirá competidores das faixas 60+ e 70+.   (Foto: Fundesporte)

Três Lagoas será palco, entre 24 e 30 de novembro, de uma das maiores edições dos Jogos da Melhor Idade em Mato Grosso do Sul. O município receberá 732 atletas, vindos de 30 cidades do estado, para competir nas modalidades de voleibol e bocha, distribuídas em diferentes faixas etárias.

As disputas de voleibol ocorrerão nas categorias 50+, 60+ e 70+, enquanto a bocha reunirá competidores das faixas 60+ e 70+. A presença feminina volta a ser destaque em 2023, com 472 mulheres inscritas, número bem superior ao de atletas homens, que somam 260 participantes.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez, os jogos têm impacto direto na saúde física e emocional dos idosos. “Nós estamos conseguindo ampliar cada vez mais o número de participantes nos Jogos da Melhor Idade, conseguimos combater o sedentarismo e reduzir os impactos da depressão, que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum nessa faixa etária. Também transmitimos uma consciência da importância da prática regular de atividades físicas que contribui não apenas para o bem-estar emocional, mas também para a prevenção de diversos problemas de saúde”, ressaltou.

Já a diretora do evento, Karina Quaini, destaca a ampliação do alcance dos jogos. “Os jogos desempenham um papel fundamental na promoção da qualidade de vida dos idosos. A cada ano, estamos tendo um crescimento significativo na participação, tanto dos próprios idosos-atletas quanto dos municípios envolvidos. Esse aumento é de grande relevância, pois demonstra que estamos alcançando nosso objetivo, que é incentivar a prática de atividades físicas e esportivas entre a população idosa.”

Locais das competições

Bocha
– Estádio Municipal de Castilho – Valdomiro Moreira Aguiar (Castilho/SP)
– Ginásio de Esportes da Creche Antonio Sanches (Ilha Solteira/SP)

Voleibol
– Complexo Esportivo Professor Eduardo Antônio Milanez – Lagoa 1 e Lagoa 2 (Três Lagoas)
– Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha (Três Lagoas)
– Associação de Ensino de Mato Grosso do Sul – AEMS (Três Lagoas)

Abertura

A abertura oficial dos Jogos da Melhor Idade está marcada para 24 de novembro, às 16h30, no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas, dando início a uma semana de integração, esporte e celebração da longevidade.

