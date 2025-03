TrÃªs-lagoense dado como desaparecido morre em acidente em rodovia de SÃ£o Paulo

O três-lagoense Helmar de Souza Castilho, de 46 anos, conhecido como "Castiel Castilho", morreu na tarde desta segunda-feira (17), após sofrer um acidente de trânsito na rodovia que liga Mirassol a Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele era dado como desaparecido em Três Lagoas.

Informações do site 24H News MS, apontam que a vítima se envolveu numa colisão com um caminhão. A motocicleta da vítima ficou completamente destruída e o corpo do homem estava ao lado do veículo.

O acidente teria ocorrido no final da tarde. O motorista do caminhão não se feriu e prestou apoio durante a ocorrência.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades de São Paulo para determinar o que pode ter acontecido.

Castilho estava desaparecido em Três Lagoas e a última vez que havia sido visto, foi no sábado (15), quando fez uma visita ao ex-patrão em Andradina, em São Paulo. Na ocasião, ele disse que havia se envolvido com uma mulher e não podia retornar para a cidade.

