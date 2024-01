Três pessoas morrem carbonizadas em acidente entre caminhonete e carreta em MS

Pelo menos três pessoas, ocupantes de uma caminhonete Chevrolet S10, morreram carbonizadas em decorrência de um grave acidente envolvendo uma carreta na tarde desta terça-feira (8), na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas não foram identificadas até o momento, mas suspeita-se que seriam trabalhadores de uma usina e moradoras de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo e Colorado, no interior do Paraná.

O veículo em que eles estavam tinha placas de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Informações divulgadas pelo site Jornal da Nova apontam que a caminhonete ficou prensada contra uma árvore após ser arrastada pela carreta na colisão. Por conta do forte impacto, ambos veículos foram consumidos pelas chamas e o motorista da carreta conseguiu escapar a tempo, sofrendo ferimentos leves.

Ele foi socorrido por populares que passavam pelo local e encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina.

Devido às chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o avanço do fogo que já consumiu parte da vegetação às margens da rodovia. Ainda não há informações que relatem a dinâmica do acidente, mas a Polícia Civil e a Polícia Científica iniciaram os trabalhos de investigação.

No local também esteve a PRF (Polícia Rodoviária Federal) para ajudar na ocorrência.

