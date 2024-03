Tribunal de Contas multa ex-gestores por irregularidades na saÃºde em SidrolÃ¢ndia

O ex-prefeito de Sidrolândia, Marcelo de Araújo Ascoli, foi condenado por irregularidades na administração do Fundo Municipal de Saúde, juntamente com o então Secretário Municipal de Saúde, Nélio Saraiva Paim Filho, durante o exercício de 2018. Ambos foram multados em decorrência das falhas identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

O TCE-MS apontou diversas irregularidades, incluindo atraso no envio dos balancetes mensais, não encaminhamento de documentos obrigatórios, divergências nos registros contábeis e ausência de documentos relacionados ao Conselho Municipal de Saúde.

Em decisão, o Tribunal considerou as contas irregulares e determinou a aplicação de multa solidária no valor de 50 UFERMS aos gestores responsáveis. Leia decisão completa [aqui].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também