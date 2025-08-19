Tribunal de Contas suspende pregão de R$ 1,3 milhão da merenda escolar em Aral Moreira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou a suspensão do Pregão Presencial nº 006/2025, da prefeitura de Aral Moreira, que previa registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal. O valor estimado da licitação é de R$ 1.363.399,18.

A decisão foi proferida pela conselheira Patrícia Sarmento dos Santos, a pedido da Divisão de Fiscalização de Educação, que apontou falhas no edital. Entre os problemas identificados estão cláusulas com potencial restritivo à concorrência, exigências excessivamente detalhadas de produtos, erro material no objeto do credenciamento e variação significativa nos preços apresentados.

De acordo com a análise técnica, um dos exemplos foi o item referente à uva passa preta, que apresentou diferença de até 126,83% entre o menor preço (R$ 17,59) e o maior (R$ 39,90). Para o TCE, essas discrepâncias mostram que o valor estimado da contratação pode não refletir os preços de mercado, em descumprimento ao artigo 23 da Lei 14.133/2021.

Na decisão, a conselheira determinou que a prefeitura suspenda o processo e se abstenha de homologar o certame até nova manifestação da Corte. Também foi fixada multa de 300 UFERMS em caso de descumprimento. A administração poderá corrigir o edital e republicar o aviso, reabrindo os prazos para apresentação de propostas.

A prefeitura tem cinco dias úteis para encaminhar ao TCE a documentação sobre as providências adotadas, incluindo eventual anulação definitiva do processo. O caso segue em análise no Tribunal de Contas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também