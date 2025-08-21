Trio é preso por torturar e cortar orelha de rapaz em Inocência

Três pessoas foram presas em flagrante durante a quarta-feira (20), em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, após serem acusados de torturar e cortar a orelha de um rapaz em Inocência, distante a 330 quilômetros de Campo Grande.

As autoridades tiveram conhecimento da situação após a vítima dar entrada na unidade hospitalar, onde foi verificado um ferimento grave na orelha, onde a pessoa relatou ter sido agredida em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

A Polícia Militar realizou algumas diligências e encontrou um dos suspeitos, que confessou o golpe desferido por faca, mas alegou legítima defesa. No entanto, em nova oitiva, a vítima declarou ser alvo de tortura em um matagal.

Segundo o relato, os autores o abordaram em frente a um comércio local e o levaram até uma área de matagal, onde exigiram a confissão de que ele teria subtraído dinheiro de um deles.

Durante o ato, a vítima foi agredida com uma ferramenta metálica, que resultou na mutilação de parte de sua orelha. Além disso, foi ameaçada e impedida de fugir.

A Polícia Civil, diante da nova versão dos fatos e da gravidade da denúncia, realizou diligências imediatas, localizando e prendendo os demais envolvidos. Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter impedido a fuga da vítima com uso de um objeto contundente, enquanto outro efetuava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três foram autuados em flagrante por crime de tortura e permanecem à disposição da Justiça.

