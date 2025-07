Troca de tiros com a polícia deixa dois assaltantes mortos em Mundo Novo

Dois bandidos, não identificados, morreram em uma troca de tiros na noite desta sexta-feira (4), na Linha Internacional, região de fronteira entre Mundo Novo e o Paraguai, com policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Polícia Militar Ambiental e a Polícia Civil. Outros dois conseguiram fugir e estão sendo procurados.

Eles pertenciam a um grupo de assaltantes que estavam cometendo roubos a mão armada na rodovia. Um dos últimos atos, inclusive, segundo o delegado Alex Júnior da Silva, um veículo havia sido roubado nesta sexta-feira.

Para a TV Sobrinho News, o delegado explicou que foi feito um cerco em uma mata para conseguir chegar até os criminosos, mas durante o período da manhã, não foi possível. Com novas denúncias e informações, os policias voltaram a carga no período da tarde.

Os suspeitos foram localizados já no final da tarde, entrando no anoitecer, quando houve a troca de tiros entre os assaltantes e os policiais, onde dois foram baleados e socorridos ainda com vida pelas equipes.

Eles foram encaminhados para o Hospital Bezerra de Menezes, mas conforme o detalhamento feito pelo delegado Alex Júnior ao portal TV Sobrinho News, ambos não resistiram e faleceram na unidade hospitalar.

As investigações por parte da Polícia Civil para chegar aos dois suspeitos continuarão.

