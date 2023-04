Turista é autuado em R$ 10 mil, ao ser flagrado capturando mutuns em MS

Um turista de São Paulo, foi autuado em R$ 10 mil pela PMA (Polícia Militar Ambiental), ao ser flagrado capturando mutuns no rio Apa, no município de Caracol, distante a 300 quilômetros de Campo Grande. O flagrante aconteceu neste domingo (10).

Os Policiais estavam no rio Apa, quando perceberam uma embarcação com três pessoas e, quando foram realizar a abordagem, o piloto do barco tentou fugir. A corporação iniciou perseguição e, algum tempo depois, conseguiu realizar a abordagem.

No barco, as equipes encontraram um rifle calibre 357, um rifle calibre 22, com uma luneta acoplada, 69 munições calibre 22, sete munições calibre 36, cinco munições calibre 357, além de duas aves da espécie (Crax faciolato), sendo uma fêmea e um macho.

O paulista, de 42 anos, assumiu ser dono das armas e confessou que ele havia abatido o animais, embora estivesse caçando javali, animal para o qual possuía licença para controle. Ele apresentou a documentação das armas e munições, porém, o material foi apreendido, juntamente com o barco e o motor de popa, por terem sido utilizados no crime ambiental de caça ilegal.

Ele foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Caracol, e responderá por crime ambiental, cuja pena é de seis meses a um ano e meio de prisão, agravada em virtude de os animais estarem em extinção.

