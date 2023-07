UFGD realiza vestibular digital pela primeira vez

Com o intuito de facilitar a participação de pessoas de outros estados brasileiros e que teriam dificuldades em arcar com os custos de uma viagem até o Mato Grosso do Sul apenas para participar da prova de vestibular, a UFGD - (Universidade Federal da Grande Dourados), vai realizar pela primeira vez o vestibular digital.

Com a opção do Vestibular Digital, pessoas de todo o Brasil podem fazer a prova pelo computador de sua própria casa, desde que este tenha acesso à Internet e possua câmera digital. A prova digital funciona como a presencial: não é possível abrir abas de consulta no computador, nem acessar o celular, nem usar fones de ouvido ou qualquer outra forma de consulta a conteúdos em livros, cadernos e anotações.

Durante toda a aplicação da prova digital, o candidato deve manter-se no ambiente da prova e com a câmera ligada, sob a supervisão da equipe responsável. O edital do Vestibular Digital explica detalhadamente como o candidato deve se portar e, no dia 16 de novembro, será oferecido um treinamento para quem ler o edital e ainda tiver dúvidas.

No total, o Vestibular Digital da UFGD oferece 354 vagas em 19 cursos presenciais, cujas aulas acontecem no campus de Dourados-MS. Os cursos que estão disponibilizando vagas no Vestibular Digital são: Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras (bacharelado), Matemática e Química. Dessa lista, somente o bacharelado em Letras-Libras, curso que forma tradutores/intérpretes em Língua Brasileira de Sinais, é realizado na modalidade de ensino a distância.

