Universidade paraguaia lamenta morte de estudante em acidente na BR-060, em MS

A Unisud (Universidad Sudamericana), no Paraguai, lamentou, por meio de um comunicado, a morte da estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, que foi vítima de um grave acidente na noite deste domingo (17), na BR-060, em Paraíso das Águas.

A jovem cursava medicina na universidade do país vizinho e tinha como colegas, universitários de Chapadão do Sul. Paula Abrantes era natural de Alexânia, no interior de Goiás.

"Com profunda tristeza, a Universidad Sudamericana lamenta o falecimento de Paula Abrantes da Silva, que em vida, foi estudante de nossa instituição", diz trecho da nota.

A universidade ainda prestou as condolências para os familiares e amigos da estudante e destinou uma oração para o descanso da jovem.

Paula era uma das passageiras de um veículo de passeio, um Toyota Corolla, que se envolveu em um grave acidente de trânsito, de maneira frontal, com uma Toyota Hilux.

A colisão foi tão forte que fez a caminhonete capotar e consequentemente, os dois veículos ficaram destruídos. Paula ficou cerca de 50 minutos presa nas ferragens do carro.

Ela sofreu diversas fraturas pelo corpo e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Chapadão do Sul, onde chegou a passar por uma cirurgia de emergência para estabilização, antes de ser transferida para Campo Grande, onde não resistiu aos ferimentos.

No mesmo veículo estava o namorado da estudante, que também foi encaminhado para a capital sul-mato-grossense

