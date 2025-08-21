Menu
Interior

'Vai conhecer Jesus': Filha tenta matar a mãe com choque e facada no peito em MS

Suspeita foi presa em flagrante e autuada pelo crime de tentativa de feminicídio

21 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Faca e aparelho de choque elétrico usado pela filhaFaca e aparelho de choque elétrico usado pela filha   (Divulgação/PMMS)

Mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante no começo da noite desta quarta-feira (20), após tentar matar a própria mãe, de 47 anos, com choques elétricos e uma facada no peito, no Residencial Kamel Saad, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Antes do ataque, a filha proferiu a seguinte frase para a mãe. "Hoje você vai conhecer Jesus", enquanto a vítima estava lavando roupa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a suspeita se aproximou de forma repentina da mãe e com um aparelho de choque, efetuou as descargas nos braços e nas costas da vítima, que caiu.

Diante da queda, a filha, armada com uma faca, foi para cima e desferiu a facada no peito da mãe. A vítima conseguiu correr até a rua e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Os militares realizaram o resgate da mulher para uma unidade hospitalar particular, enquanto os policiais realizaram a prisão em flagrante da suspeita. O namorado da vítima disse que a filha da mulher faz uso de medicamentos por ter transtornos psicológicos.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

