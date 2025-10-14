'Vai ver o que é homem': suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Aquidauana

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso durante a tarde desta segunda-feira, dia 13 de outubro, após ser apontado como responsável por uma tentativa de feminicídio cometido contra a ex-mulher, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pela Polícia Civil, apontam que o crime aconteceu no último sábado, dia 11 de outubro, quando ele agrediu a ex-companheira e ainda efetuou disparos de arma de fogo contra ela.

Conforme divulgado, a vítima retornava para casa quando uma motocicleta, com o farol apagado, surgiu repentinamente de uma esquina e passou a segui-la. Ao chegar em frente à residência, o condutor parou o veículo e, nesse momento, a mulher reconheceu tratar-se de seu ex-companheiro.

O autor, então, sacou uma arma de fogo e afirmou: "Você vai ver o que é homem". Em seguida, puxou a vítima pelos cabelos, desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou para o outro lado da rua, proferindo novas ameaças.

A mulher caiu ao solo e começou a gritar por socorro, momento em que o agressor efetuou disparos em sua direção a curta distância. A vítima relatou que conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e implorar pela própria vida.

Na sequência, uma vizinha que presenciou a ação gritou para que o autor cessasse a agressão, o que fez com que ele fugisse do local. No dia dos fatos, diversas diligências foram realizadas para localizá-lo, porém, sem êxito.

O suspeito só foi localizado após a expedição de um mandado de prisão e a continuidade nas buscas. Ele foi conduzido até a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

